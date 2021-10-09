شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بالمعاهدِ الأزهريةِ بنظامِ الفترتين اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت اليوم السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد 2022/2021 في المعاهد الأزهرية التي تطبق نظام الفترتين، وشدد الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية؛ للحفاظ على صحة الطلاب.

على أن تبدأ الدراسة غدًا الأحد بباقي المعاهد الأزهرية، علمًا بأن المعاهد قد كلفت فرقًا من المعلمين والإداريين؛ لتنظيم دخول الطلاب والطالبات، ومنع التكدس والازدحام أمام أسوار المعاهد.

وخصصت المعاهد الحصة الأولى للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد خلال طابور الصباح اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع المعاهد الأزهرية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك بتحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تعزيزا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

في سياق متصل أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات بأن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا اليوم وكلمة المدرسين في الحصة الأولى عن انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 حرب النصر والعزة والكرامة.

وحدد المجلس الأعلى للأزهر في جلسته الأخيرة، بداية العام الدراسي بمعاهد الأزهر، وذلك يوم السبت 9 أكتوبر، والتي تستمر حتى شهر يناير 2022، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 8 يناير 2022، وتستمر الصفوف ومراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى الثالث من فبراير من نفس العام.

على أن تبدأ إجازة منتصف العام في الخامس من فبراير 2022 وتنتهي 17 من الشهر نفسه، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، ويستمر العمل بالفصل الدراسي الثاني حتى يوم 5 مايو 2022، لتنطلق امتحانات النقل والشهادتين للفصل الدراسي الثاني يوم 7 من الشهر نفسه، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف ومراحل النقل يوم 16 يوليو 2022، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث يوم 2 يوليو 2022 للدور الأول ويوم 27 أغسطس للدور الثاني.