شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتقديم التسهيلات والدعم لتعزيز الحرف التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

الرئيس السيسى يفتتح "تراثنا"..ويوجه بتقديم كافة التسهيلات والدعم للعارضين الشباب صور

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة تمهيدا لاستقبال الزائرين

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولته التفقدية لمشروعات التطوير بمنطقة مصر القديمة وذلك بتفقد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة؛ تمهيدا لاستقبال الزائرين، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

معلومات الوزراء: 14% من موازنة الدولة العامة موجهة بشكل مباشر لقضايا المرأة

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا حول اهتمام مصر بقضايا المرأة والاهتمام بها وتحسين ظروف معيشتها اهتمامًا كبيرًا ولا سيما السيدات الأكثر احتياجًا لمساندة الدولة.

السعودية تعلن اقتصار تصاريح العمرة والصلاة فى الحرمين على المحصنين ضد كورونا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين ضد فيروس كورونا بجرعتين بدءا من الغد.

الرئيس السيسي يسلم جوائز لأفضل 3 مشروعات على هامش معرض تراثنا

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جوائز مالية لأفضل ثلاثة مشروعات حرفية وتراثية للقرى على مستوى الجمهورية، على هامش افتتاحه اليوم فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية، المقام حتى 15 أكتوبر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الرئيس السيسي يتفقد أجنحة الإمارات والأردن والسودان المشاركة بمعرض تراثنا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجنحة دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والسودان، المشاركة فى معرض (تراثنا) للحرف اليدوية والتراثية المقام فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الليبية بعد توقف 7 سنوات

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، السبت، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية، القادمة من مطار معيتيقة الدولى، فى أول تشغيل لها بعد توقف دام لنحو 7 سنوات، منذ عام 2014.

كهرباء جنوب القاهرة تطلق خدمة css لمتابعة الاستهلاك وسداد الفواتير.. التفاصيل

أطلقت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المحاسب محمد السيسي، خدمة جديدة لمستخدمي العدادات الذكية والذين يبلغ عددهم 50 ألف عداد ذكى بنطاق الشركة، الذى يتيح للمشترك إمكانية التحكم فى الاستهلاك وسداد الفواتير اليكترونيا والتواصل الكترونيا مع شركة الكهرباء باستمرار.

رئيس الوزراء يتابع بدء العمل بتطوير حديقة الفسطاط

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها فى منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بدء العمل بتطوير حديقة الفسفاط.

الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

التموين: زيادة سعة تخرين القمح بالصوامع لـ3.4 مليون طن والمخزون يكفى 5.5 أشهر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفى لمدة 5.5 أشهر، كما أن المشروع القومى للصوامع أمن قومى وان السعة التخزينى للصوامع زادت بشكل كبير إلى 3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن قمح عام 2014، وأن ذلك يرجع إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على سلامه تخزين الأقماح، حيث نستهلك ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنويا فى إنتاج الخبز المدعم.

الحكومة تنفى وجود صور ساخرة و"كوميكس" بمنهج الأحياء للصف الثالث الثانوى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وجود صور ساخرة و"كوميكس" بالكتاب المدرسى المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود صور ساخرة و"كوميكس" بالكتاب المدرسي المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022، وأن الصور المتداولة مفبركة، وغير واردة بأي من الكتب المدرسية لأي من الصفوف الدراسية

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة جنوبا وأجواء حارة بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة، عقب تفقده أعمال تطوير منطقة سور مجري العيون يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

المدارس ترفع شعار "تعليمنا وصحتنا فى التزامنا" لتحقيق عام دراسى مستقر.. صور

انطلق العام الدراسى الجديد، صباح اليوم تحت شعار" تعليمنا وصحتنا فى التزامنا" لتحقيق عام دراسى منضبط ومستقر، حيث حثت المدارس طلابها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية حرصا على سلامتهم وتحقيق عام دراسى حضوريا بشكل يومى لشرح المناهج والمقررات الدراسية بشكل كامل، خاصة بعد اللجوء خلال العامين الماضيين إلى التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا.

دار الإفتاء عن حكم الاحتفال بالمولد النبوى: الفرح به جائز بأى وسيلة مباحة

أكدت دار الإفتاء المصرية، إباحة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأنه يندرج في إطار العبادات، وردت دار الإفتاء على الجدل الذي يدور كل عام حول تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، وأن النبي والصحابة لم يحتفلوا بمولده الشريف، بأن هذا الكلام غير صحيح، وأن التعبير عن حب الرسول مباح بأي وسيلة.

الأهلي يقرر فتح باب الترشح للانتخابات 16 أكتوبر الجارى

قرر النادي الأهلي فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة يوم 16 أكتوبر الجاري، وجاء قرار الأهلي عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد ظهر اليوم السبت بمقر الجزيرة.

ترحيل طبيب اسجد للكلب إلى السجن لتنفيذ حكم حبسه.. وحقه الاستئناف خلال 10أيام

بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بالحبس سنتين للطبيب عمرو خيري و2 آخرين، وغرامة 100 ألف جنيه، وإلزامهم بدفع تعويض 20 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب في إحدى العيادات بمستشفى خاص في القاهرة، الخليج 365 يوضح في النقاط التالية هل يجوز للمتهمين الاستئناف أمام المحكمة من عدمه.

الزمالك يهزم الوحدة السعودى 42/22 ويحصد المركز الخامس بمونديال الأندية لليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الوحدة السعودى بنتيجة 42/22 فى ثاني مواجهات تحديد مراكز بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية من الخامس إلى العاشر، ليحتل المركز الخامس.

التموين: لا يوجد إضافة مواليد وما يتم هو استخراج بطاقات للأكثر احتياجا فقط

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية حتى الآن، حيث إن ذلك يحتاج موازنة، وما يتم حاليا هو للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فقط، حيث يتم استخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست لهم بطاقات من هؤلاء الأسر وإضافة الأبناء على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد بالبطاقة الواحدة، كذلك استخراج بطاقات للمستفيدين من الضمان الاجتماعى والأرامل، كما يتم أيضا استمرار تلقى التظلمات الخاصة بشأن استبعاد البعض نتيجة امتلاك سيارات أو لأى سبب آخر، وذلك بالمديريات ويتم مراجعتها ومن يثبت أحقيته يصرف السلع المدعمة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يشيد بجهود مصر فى الاستثمار بالشباب

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بجهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالاستثمار في الشباب، لافتا إلى أن مصر تعمل على الاستثمار في شبابها، إذ تهدف الآليات الجديدة مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية، إلى تدريب الشباب وتعزيز إشراكهم فى عملية التنمية.