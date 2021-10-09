شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لا يوجد إضافة مواليد وما يتم هو استخراج بطاقات للأكثر احتياجا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية حتى الآن، حيث إن ذلك يحتاج موازنة، وما يتم حاليا هو للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فقط، حيث يتم استخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست لهم بطاقات من هؤلاء الأسر وإضافة الأبناء على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد بالبطاقة الواحدة، كذلك استخراج بطاقات للمستفيدين من الضمان الاجتماعى والأرامل، كما يتم أيضا استمرار تلقى التظلمات الخاصة بشأن استبعاد البعض نتيجة امتلاك سيارات أو لأى سبب آخر، وذلك بالمديريات ويتم مراجعتها ومن يثبت أحقيته يصرف السلع المدعمة.

وأضاف الوزير خلال تفقده مخزن زيت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية التابع للشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بحضور الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ان هناك مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستمرار فى تأمين مخزون من كافة السلع.

وتفقد الوزير مخزن زيت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية التابع للشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتوفر السلع الغذائية واشاد الوزير بمستوى التطوير والجودة بالمخزن.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح مجمع خدمات نموذجى بمدنية الزقازيق بمحافظة الشرقية حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين "،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة وبحضور.