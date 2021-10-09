شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تطلق خدمة css لمتابعة الاستهلاك وسداد الفواتير.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المحاسب محمد السيسي، خدمة جديدة لمستخدمي العدادات الذكية والذين يبلغ عددهم 50 ألف عداد ذكى بنطاق الشركة، الذى يتيح للمشترك إمكانية التحكم فى الاستهلاك وسداد الفواتير اليكترونيا والتواصل الكترونيا مع شركة الكهرباء باستمرار.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الدايم، المشرف على خدمات العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، أنه تم تفعيل نظام ال CSS الخاصة بالخدمة الذاتية لعملاء منظومة العدادات الذكية شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اليوم، موضحا أن هذه الخدمة يتم التجهيز لها منذ ما يقرب من عامين وتم تجربتها على عدد من مستخدمي العدادات الذكية للتأكد من نجاحها قبل التطبيق.

وأضاف عبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن تطبيق css يتيح لمستخدمى العدادات الذكية متابعة الاستهلاك لحظة بلحظه من خلال الهاتف المحمول، علاوة على دفع الفواتيرك بالإضافة إلى إرسال رسائل متابعة شهريا بإجمالى سداد قيمة الفاتورة وكافة التفاصيل الأخرى.

وقال عبد الدايم إن هذه الخدمة تمكن المشترك من التحكم فى الاستهلاك نتيجة ارسال اشعارات يومية له بكمية الطاقة المستخدمة وموعد قطع التيار عنه فى حالة عدم سداد الفاتورة، لافتا إلى أن هذه الخدمة توفر للمشترك كل احتياجاته ولن يكون فى حاجة للذهاب لشركة توزيع الكهرباء.