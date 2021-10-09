شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط الليبية بعد توقف 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، السبت، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية، القادمة من مطار معيتيقة الدولى، فى أول تشغيل لها بعد توقف دام لنحو 7 سنوات، منذ عام 2014.

وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية رحلة رقم LN202 إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مطار معيتيقة على متنها نحو 255 ركبا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

ونظم مطار القاهرة الدولى، احتفالية بروتوكولية داخل مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بوصول أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الليبية من طراز A330 إلى مطار القاهرة بعد غياب عدة سنوات، حيث يتم استقبالها باحتفالية رش المياه على جسم الطائرة فور وصولها إلى المطار، وسط تقديم كافة التسهيلات لركاب الرحلة.

ومن المقرر أن تغادر رحلة شركة الخطوط الليبية مطار القاهرة، في غضون ساعتين عائدة إلى ليبيا على متنها ‪ 250 راكبا.