شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يفتتح "تراثنا"..ويوجه بتقديم كافة التسهيلات والدعم للعارضين الشباب صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تفقد قاعات وأجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

وتبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وافكارهم موجهاً بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الي الاسواق.