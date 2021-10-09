شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تكشف عن إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة تخزين 30 ألف طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء صوامع طوخ القراموس هى إحدى الصوامع الحقلية الـ 6 ضمن برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، وهي تتضمن إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن.

وأضاف الباسيلى أن الأعمال الجاري تنفيذها هي خلايا الصوامع، وأن الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لصوامع التخزين بنسبة 75%، ونقرة الاستقبال تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية وتمت أعمال العزل وفيما يخص بئر الروافع جاري حاليا الانتهاء من أعمال الخرسانة، وفيما يخص خلايا صرف الأقمار فجاري حاليا العمل بالخيانة المسلحة الأعمدة، ومحطة إطفاء الحريق والانتهاء من أعمال العزل الداخلي والخارجي وعزل الأسطح، كما تم الانتهاء من محطة محولات الكهرباء وتم الانتهاء من أعمال عزل الرطوبة الأسطح والمحاورة ،كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وجاري التشطيب من المخازن والمبني الإداري والمسجد.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال إنشاء صومعة بطوخ القراموص بالشرقية التابعة للشركة المصرية القابضة الصوامع والتخزين ويقوم المشروع على إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن قمح بجهة التمويل برنامج المبادلة الديون الإيطالية والمقاول العام.

وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، إن الدولة مُهتمة بإنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل لهم وتخفف أعبائهم حتي يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل تعزيزاً لعمليات التوريد، مضيفاً أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال موسم القمح لهذا العام والتأكد من جاهزية الشون المطورة والصوامع المخصصة لاستقبال محصول القمح وتقليل نسبة الفاقد و الحفاظ على القمح المورد على مستوى الجمهورية.

ولفت باسيلي الى أن ذلك يأتي تنفيذاً لخطة وزارة التموين والتجارة للاستفادة من الشباب وتسكينهم للعمل في الصوامع الجديدة ليمثلون إضافة قوية لمراقبة المخزون ودرجات الحرارة والرطوبة للحفاظ على محصول القمح.