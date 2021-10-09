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معلومات الوزراء: 14% من موازنة الدولة العامة موجهة بشكل مباشر لقضايا المرأة

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا حول اهتمام مصر بقضايا المرأة والاهتمام بها وتحسين ظروف معيشتها اهتمامًا كبيرًا ولا سيما السيدات الأكثر احتياجًا لمساندة الدولة. 

 

وأوضح الإنفوجراف أن الدعم والمساعدات الموجهة للمرأة المصرية شهدت طفرة كبيرة منذ العام المالي 2014/ 2015؛ حيث اهتمت الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية خلال 7 محاور تراوحت بين حقوقها القانونية والسياسية وحقوقها الأسرية، موضحا أن 14% من الموازنة العامة للدولة موجهة بشكل مباشر لقضايا المرأة. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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