شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.





النائب العام يطلق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.. فيديو

أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري، عن إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.





المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الأطباء.. فوز قائمة المستقبل بـ10 مقاعد

أوضحت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، فوز قائمة المستقبل بـ10 مقاعد من 12 مقعدا بالنقابة العامة للأطباء والتى تم إجراء التصويت عليها، أمس الجمعة.





تفاصيل الموقف التنفيذى لوحدات "سكن لكل المصريين" لمحدودى ومتوسطى الدخل

أكدت وزارة الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين الراغبين، المنطبق عليهم الشروط.





انتظام الدراسة بمدارس التعليم الفنى فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد.. صور

شهدت مدارس التعليم الفنى، التى انطلقت فيها الدراسة اليوم السبت، استقرار وانتظام الحضور بين الطلاب، مع حرص المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، حيث شهدت مدرسة النيل الثانوية التجارية للتعليم المزدوج، بإدارة مصر القديمة التعليمية حضور كبير من الطلاب.





فقدان أكثر من 100 شخص بعد غرق قارب فى نهر الكونغو

أعلنت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم أو فقدوا في غرق قارب في نهر الكونغو.

السكة الحديد تعلن مد العمل بمكاتب الاشتراكات لـ11مساءً بمناسبة بدء الدراسة

أعلنت هيئة السكة الحديد بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2021 / 2022 تشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين ( صباحية ومسائية ) اعتباراً من اليوم السبت اعلى أن يبدأ العمل الساعة 7:00 وحتى الساعة 23:00 وذلك خلال الفترة من 9 / 10 / 2021 وحتى 30 / 10 / 2021 .

التعليم تحذر من العقاب البدنى للطلاب تزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من العقاب البدنى للطلاب تزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد، 2021،2022، كما حذرت الوزارة أيضا من التنمر بين الطلاب وبعضهم أو بين المعلمين والطلاب، مشيرة إلى أن أى طالب يخطئ هناك لائحة انضباط يتم تطبيقها على الطلاب مع عدم العقاب البدنى أو النفسى.

غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحى للطلاب واستقرار العام الدراسى الجديد

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غرفة عمليات مركزية بديوات الوزارة، إضافة إلى غرف عمليات على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية لمتابعة الوضع الصحى داخل المدارس واستقرار العام الدراسى الجديد، إضافة إلى تلقى شكاوى المدارس والطلاب وأولياء الأمور.

طقس مائل للحرارة بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

منتخب مصر يتوجه إلى بنى غازى اليوم بطائرة خاصة لخوض مباراة الإياب أمام ليبيا

تتوجه بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، في الخامسة مساء اليوم السبت، إلى ليبيا وتحديدا إلى مدينة بني غازي على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، لخوض مباراة الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم أمام المنتخب الليبي والمحدد لها يوم الاثنين المقبل على ستاد شهداء بنينا ببني غازي المغطي بالنجيل الصناعي.

أسعار الذهب اليوم تهبط 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 770 جنيها

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 بقيمة 5 جنيهات، على خلفية هبوط ملحوظ في سعر أونصة الذهب اليوم في البورصات العالمية من مستويات 1775 دولارا إلى 1756 دولارا بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوعية والمتابعة فى وقف التلوث والحفاظ على جودة الهواء

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقرير تلقاه من الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا خلال الفترة من 1 إلى 21 سبتمبر 2021.