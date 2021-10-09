شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

واستهدفت الداخلية البؤرالإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (47) متهم، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 31قطعة سلاح أبيض).

ولاحقت الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (367) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة- أسيوط – السويس – الدقهلية – الغربية – الشرقية – قنا- سوهاج–كفرالشيخ– المنوفية- المنيا- الأقصر- دمياط- البحرالأحمر– أسوان– البحيرة- الإسماعيلية- بورسعيد- الفيوم) ، وبحوزتهم (168 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – مخدرات - سرقة)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (498) قطعة سلاح نارى أبرزها (49 بندقية آلية – 67 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 51 مسدس – 331 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 50 خزينة – 1147 قطعة سلاح أبيض)، وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) ضبط بداخلهما (19 مسدس– أجزاء وأدوات التصنيع).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (15) تشكيل عصابى ، ضموا (57) متهم ، إرتكبوا (71) حادث سرقة متنوعة، وضبط (26) قضية أحداث، وكشف غموض (45) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (79) متهماً، وإعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (328632) حكم قضائى، بإجمالى (29478) متهم ، بينها تنفيذ(1251) حكم جناية، و(124351) حكم حبس، و(156444) حكم غرامة، و(46586) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسرت عن ضبط (11203 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (165) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (15932 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2,150٫820 جنيه)، وضبط (18) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (643681 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (11020) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2047,789) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (301) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (791,645) طن، وكذا ضبط (87) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (117,81) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (77023) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (65٫705٫720) جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى في ضبط (2044) قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (5٫729٫480٫976)مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6٫771٫355) مليون جنيه .

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (27) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – الرشوة وإستغلال النفوذ - غسل الأموال – الكسب غير المشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (234,767,39مليون جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهمين، ارتكبوا (2) واقعة متنوعة ، وضبط (1945) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (293) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (140) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (19) وحدة من بينها: (لاب توب- وحدات معالجة مركزية- فلتر صوت- راوتر)، وكذا ضبط (153) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (9850) تمثلت فى (كتب مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مطبوعات دوائية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية).

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (426) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1370) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (65) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (122) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (125) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (407) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6385) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1917) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (9976) أرجيلة، وغلق (7295) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (65484) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (65230) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (254) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1362) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1525) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (798٫761 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (337٫383 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (61٫655 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (17٫472 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (2٫76 كيلو جرام)

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الآيس ، وزنت (7٫135 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت ( 1٫278 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (520 جرام)، وكمية من بذور قنب "بانجو" ، وزنت (51 جرام) و (91٫288) ألف قرص مؤثر و (29,162) ألف قرص ترامادول مخدر ،و(526,500) ألف قرص كبتاجون مخدر، وضبط قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (90) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط (8) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (75٫000٫000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (6) متهم .. بمضبوطات بلغت (180 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (240284) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (36201 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5649 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (297 سيارة – 50 دراجة نارية).

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (10) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (53) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (584) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.