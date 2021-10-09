شكرا لقرائتكم خبر عن ‏رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: نفذنا 80 عملية ضد العدو في حرب الاستنزاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد إبراهيم كامل رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن دور إدارة المخابرات الحربية وعناصر الاستطلاع كان رئيسيا فيما يتعلق بالتخطيط وعملية الخداع الاستراتيجي التي نُفذت على مستوى القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف كامل خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "عناصر الاستطلاع لم تفقد الاتصال بالعدو منذ حرب 1967م وكانت مستمرة في متابعته ورصد أهدافه ومواقعه الجديدة في سيناء بعد حرب 1967م وجرى تشكيل إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع اعتبارا من عام 1968م، وبدأ تطوير أساليب العمل من أجل جمع المعلومات".

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن عناصر الاستطلاع لعبوا دورا كبيرا في حروب الاستنزاف التي استمرت أكثر من 500 يوم حتى تطبيق مبادرة رودجرز لوقف إطلاق مع دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت أكثر من 80 عملية إغارة واستطلاع.

وأوضح: "جرى القضاء على خط بارليف الأول من خلال عمليات الإغارة والقصف المدفعي الذي استمر لأكثر من 500 يوم، وبعد مبادرة رودجرز بدأ الجانب الإسرائيلي في تدشين خط بارليف الثاني الذي اقتحمته مصر في حرب أكتوبر".‏