شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة سعة تخرين القمح بالصوامع لـ3.4 مليون طن والمخزون يكفى 5.5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المصيلحى خلال تفقده مشروع 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن فى محافظة الشرقية بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهار تنمية التجارة الداخلية اللواء شريف باسيلى رئيس القابضة المصرية للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم البدء فى انشاء 4 مستودعات استراتيجية لتخزين السلع، وسيتم إقامة أخرى فرعية للمساعدة فى توزيع السلع بين المحافظات والقرى، لافتا إلى أن الوزارة نجحت خلال أزمة كورونا فى توفير وإتاحة السلع الأساسية والحفاظ على الأسعار دون تغير.
وأوضح وزير التموين، أن العالم يعانى حاليًا من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والذى توقف على أثرها الإنتاج الزراعى والصناعى فى أوروبا وأمريكا، إلا أن الفترة الحالية ومع زيادة معدلات تطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم بدأت عودة الحياة تدريجيًا من حيث ارتفاع معدلات العرض والطلب.