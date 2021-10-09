شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة سعة تخرين القمح بالصوامع لـ3.4 مليون طن والمخزون يكفى 5.5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفى لمدة 5.5 أشهر، كما أن المشروع القومى للصوامع أمن قومى وان السعة التخزينى للصوامع زادت بشكل كبير إلى 3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن قمح عام 2014، وأن ذلك يرجع إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على سلامه تخزين الأقماح، حيث نستهلك ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنويا فى إنتاج الخبز المدعم .

وأضاف المصيلحى خلال تفقده مشروع 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن فى محافظة الشرقية بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهار تنمية التجارة الداخلية اللواء شريف باسيلى رئيس القابضة المصرية للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم البدء فى انشاء 4 مستودعات استراتيجية لتخزين السلع، وسيتم إقامة أخرى فرعية للمساعدة فى توزيع السلع بين المحافظات والقرى، لافتا إلى أن الوزارة نجحت خلال أزمة كورونا فى توفير وإتاحة السلع الأساسية والحفاظ على الأسعار دون تغير.

وأوضح وزير التموين، أن العالم يعانى حاليًا من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والذى توقف على أثرها الإنتاج الزراعى والصناعى فى أوروبا وأمريكا، إلا أن الفترة الحالية ومع زيادة معدلات تطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم بدأت عودة الحياة تدريجيًا من حيث ارتفاع معدلات العرض والطلب.