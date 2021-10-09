شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: غدا.. بدء تسليم 2462 قطعة أرض مقابر بالقاهرة الجديدة للفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة، سيبدأ غدا الأحد 10/10/2021، وحتى يوم الثلاثاء 7/12/2021، في تسليم قطع أراضي المقابر ( مسلمين - مسيحيين ) بالقاهرة الجديدة، وذلك للفائزين بها بالقرعة العلنية التى أجريت بمركز شباب التجمع الأول، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين لسكان مدن القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر بلوكB1، من 1 : 19، يوم الأحد 10/10/2021، وقطع بلوك B2، من 1 : 19، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 20 : 39، يوم الثلاثاء 12/10/2021، وقطع بلوك B3، من 1 : 20، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأحد 17/10/2021، وقطع بلوك B4، من 1 : 20، يوم الإثنين 18/10/2021، ومن 21 : 40، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ومن 41 : 60، يوم الأربعاء 20/10/2021، ومن 61 : 80، يوم الأحد 24/10/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع بلوك B5، من 1 : 20، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من 81 : 101، يوم الأحد 31/10/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع بلوك B6، من 1 : 20، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 7/11/2021، وقطع بلوك B7 ، من 1 : 20، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 14/11/2021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع بلوك B8، من 1 : 20، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 16/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 17/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 18/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 21/11/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع بلوك B9 ، من 1 : 25، يوم الإثنين 22/11/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء 23/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 24/11/2021، والقطع من 76 : 95، يوم الخميس 25/11/2021، وقطع بلوك B10، من 1 : 25، يوم الأحد 28/11/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 29/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 30/11/2021، وقطع بلوك B11، من 1 : 25، يوم الأربعاء 1/12/2021، والقطع من 26 : 53، يوم الخميس 2/12/2021، وقطع بلوك B12، من 1 : 15، يوم الأحد 5/12/2021، والقطع من 16 : 33، يوم الإثنين 6/12/2021، وقطع بلوك B13، من 1 : 13، يوم الثلاثاء 7/12/2021.