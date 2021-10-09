شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى وجود صور ساخرة و"كوميكس" بمنهج الأحياء للصف الثالث الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وجود صور ساخرة و"كوميكس" بالكتاب المدرسى المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود صور ساخرة و"كوميكس" بالكتاب المدرسي المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022، وأن الصور المتداولة مفبركة، وغير واردة بأي من الكتب المدرسية لأي من الصفوف الدراسية

وأوضحت أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية للصف الثالث الثانوي العام، وأن منهج الأحياء كما هو كالعام السابق، دون أي تغييرات أو إضافات جديدة، مُشددةً على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لا يتم طباعتها، وإنما يتم إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.