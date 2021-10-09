شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس ترفع شعار "تعليمنا وصحتنا فى التزامنا" لتحقيق عام دراسى مستقر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق العام الدراسى الجديد، صباح اليوم تحت شعار" تعليمنا وصحتنا فى التزامنا" لتحقيق عام دراسى منضبط ومستقر، حيث حثت المدارس طلابها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية حرصا على سلامتهم وتحقيق عام دراسى حضوريا بشكل يومى لشرح المناهج والمقررات الدراسية بشكل كامل، خاصة بعد اللجوء خلال العامين الماضيين إلى التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة تنفيذ المدارس للإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل يومى حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.

وانطلق صباح اليوم السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، على أن تنتظم الدراسة بكامل طاقتها غدا الأحد.

شدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدى ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومى وإلزامى مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابى لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.