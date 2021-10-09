شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات جامعة حلوان لاستقبال الطلاب فى العام الجامعي الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد المركز الإعلامى بجامعة حلوان، إنفوجراف حول استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، والتى تضمنت عددا من المحاور تتمثل فى الآتى: 1 - إعداد جداول المحاضرات وإعلانها على صفحات الكليات والمواقع الإلكترونية للكليات 2- رفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة بالمدرجات والقاعات 3 - وضع خطط للتعامل مع متغيرات أزمة فيروس كورونا. 4 -تقليل الكثافة الطلابية وتطبيق التباعد الاجتماعى 5 -توجيه دعم الكتاب الجامعى لصندوق التكافل الاجتماعى 6 -تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا 7 - تطوير شامل للملاعب الرياضية لاستقبال أنشطة الطلاب على مدار العام 8 - قياس درجات الحرارة المترددين على الحرم الجامعى والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية