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استعدادات جامعة حلوان لاستقبال الطلاب فى العام الجامعي الجديد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعد المركز الإعلامى بجامعة حلوان، إنفوجراف حول استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، والتى تضمنت عددا من المحاور تتمثل فى الآتى:

 

1 - إعداد جداول المحاضرات وإعلانها على صفحات الكليات والمواقع الإلكترونية للكليات 

 

2- رفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة بالمدرجات والقاعات 

 

3 - وضع خطط للتعامل مع متغيرات أزمة  فيروس .

 

4 -تقليل الكثافة الطلابية وتطبيق التباعد الاجتماعى 

 

5 -توجيه دعم الكتاب الجامعى لصندوق التكافل الاجتماعى 

6 -تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا 

7 - تطوير شامل للملاعب لاستقبال أنشطة  الطلاب على مدار العام 

 

8 - قياس درجات الحرارة المترددين على الحرم الجامعى والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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