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شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات جامعة حلوان لاستقبال الطلاب فى العام الجامعي الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعد المركز الإعلامى بجامعة حلوان، إنفوجراف حول استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، والتى تضمنت عددا من المحاور تتمثل فى الآتى:
1 - إعداد جداول المحاضرات وإعلانها على صفحات الكليات والمواقع الإلكترونية للكليات
2- رفع حالة الاستعدادات القصوى وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة بالمدرجات والقاعات
3 - وضع خطط للتعامل مع متغيرات أزمة فيروس كورونا.
4 -تقليل الكثافة الطلابية وتطبيق التباعد الاجتماعى
5 -توجيه دعم الكتاب الجامعى لصندوق التكافل الاجتماعى
6 -تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا
7 - تطوير شامل للملاعب الرياضية لاستقبال أنشطة الطلاب على مدار العام
8 - قياس درجات الحرارة المترددين على الحرم الجامعى والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية