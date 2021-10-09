شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة كانتربرى لبطريرك الكاثوليك: بحثت مع بابا الفاتيكان أزمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اليوم السبت جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم، الأنبا إبراهيم إسحق بطريركالأقباط الكاثوليك وذلك بمقر البطريركية بكوبري القبة حيث اصطحب وفدًا من الكنيسة الأنجليكانية على رأسه الدكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإٍسكندرية الحالي وعدد غير قليل من أساقفة الكنيسة.

وأكد رئيس أساقفة كانتربري لبطريرك الكاثوليك، إنه عاد للتو من روما حيث كان في ضيافة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إذ بحث مع القادة الدينين تحديات قمة المناخ، مشيرًا إلى أن تلك القمة شهدت لقاءه بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وقال ويلبي: من المهم أن يتشارك القادة الدينيين مع العلماء والسياسيين لمواجهة أزمة التغير المناخي التي تحتاج إلى الصلاة من أجلها إلى جانب جهود العلماء، مشيرًا إلى تقديره العميق لدور البابا فرنسيس في الكنيسة الكاثوليكية وما يقدمه من محبة للإنسانية جمعاء.

وأشار ويلبى إلى زيارته لدير الأنبا مقار القبطي الأرثوذكسي في مستهل زيارته إلى مصر، مؤكدًا أنه قضى وقتًا طيبًا استمتع فيه بالروحانية القبطية وإلى عظمة الكنيسة القبطية التي تجمع بين تقاليد الصحراء الرهبانية المصرية الأصيلة وبين تعاليم الكتاب المقدس والعلوم اللاهوتية.

وتقدم دكتور سامي فوزي بالشكر لبطريرك الكاثوليك الذى أوفد الأنبا توماس مندوبًا عنه لحضور حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، متمنيًا أن تسهم الكنائس المصرية جميعا في نهضة كنسية وروحية تليق باسم مدينة الإسكندرية ذات التاريخ العريق في التراث المسيحي.

من جانبه، أعرب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك عن سعادته باللقاء، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية حاليًا تتبع طريقة جديدة فى سنودس الأساقفة، إذ تبدأ بالرياضة الروحية والتأمل ثم الاستماع إلى كافة آراء أعضاء السنودس والصلاة قبل الرد أو الإجابة، وهو تقليد يرسخ في الكنيسة دور هيئتها العليا، مؤكدًا أن الأنبا باخوم النائب البطريركي سافر إلى روما من أجل الإعداد للسنودس القادم.

أما الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، فأشار إلى خدمة الكنيسة الكاثوليكية في مدن القناة حيث تحاول تقديم خدمة روحية لأهالي القناة من ناحية وللقادمين الأجانب من ناحية أخرى.

وفي نهاية اللقاء تبادل البطريرك ورئيس الأساقفة الهدايا التذكارية وصلوا صلاة جماعية في كنيسة صغيرة ملحقة بالمقر البطريركي الكاثوليكي.

وحضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي لإقليم الإسكندرية ورئيس الأساقفة ازاد مارشال والمطران انطونى بوجو وكانن أنطونى بول والقس وليم تايلور.