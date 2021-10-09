"الوزراء": التنسيق مع "الخارجية" و"الصحة" لنقل مواطن في حالة حرجة لاستكمال علاجه بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - لاستكمال علاجه بمصر..

أ ش أ

تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، استغاثة من أحد المواطنين المقيمين بإحدى قرى مركز بلبيس، محافظة الشرقية، والتي طالب خلالها بنقل شقيقه "م.ا" بالعقد الخامس من عمره، والموجود بقطر إلى الأراضي المصرية؛ لاستكمال علاجه.

وأوضح المواطن أن شقيقه كان يعمل على مدار 12 عامًا بالخارج، وكان يعاني قصورًا كلويًّا مزمنًا استوجب خضوعه لجلسات غسيل كلوي دورية، إلا أنه تعرض إلى غيبوبة مفاجئة بمنزله بالخارج منذ مارس الماضي، وتم نقله حينها إلى أحد المستشفيات المتخصصة بقطر لتلقي الرعاية الطبية، إلى أن ساءت حالته، موضحًا أنه بحاجة إلى نقله إلى الأراضي المصرية بصحبة زوجته؛ لاستكمال العلاج في بلده.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، إلى أنه فور تلقي الاستغاثة، تم التنسيق مع وزارة الخارجية، حيث أفاد السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أنه تم مخاطبة السفارة المصرية بقطر لاستكمال إجراءات نقل المواطن إلى الأراضي المصرية، وأبدى الجانب القطري استعداده لتحمل نفقات نقل المريض على متن طائرة مجهزة طبيًّا إلى الأراضي المصرية، والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أول من أمس الخميس، وبمرافقة طبيب وأحد معاوني التمريض من دولة قطر.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن فريق العمل المختص بالمنظومة تولى التنسيق مع الدكتور هشام مسعود مدير مديرية الصحة بمحافظة الشرقية؛ لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمريض، وعليه تم توفير سرير بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى القنايات المركزي بالمحافظة، وتم التواصل مع هيئة الإسعاف المصرية، والتي قامت بتوفير سيارة إسعاف مجهزة لانتظار الحالة عقب وصولها إلى مطار القاهرة الجوي، وقامت أجهزة المطار باتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة، وإنهاء إجراءات استقبال الحالة وإتمام مراحل نقلها إلى خارج المطار؛ حيث تم نقل المريض بسيارة إسعاف مجهزة من داخل المطار وتسكينه بالمستشفى لتلقي كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الرفاعي أن الاستجابة لمثل هذه الاستغاثات تأتي في إطار جهود جميع أجهزة الدولة المصرية لرعاية مواطنيها بالداخل والخارج؛ حيث تتولى المنظومة التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة لتقديم أنسب الاستجابات الممكنة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على سرعة فحص والاستجابة لشكاوى المواطنين مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية بجانب شكاوى واستغاثات المواطنين من الشرائح الأولى بالرعاية، اتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير "حياة كريمة" للمواطن المصري.