الأزمة قائمة.. برلماني يجدد طلب حل مشكلة عجز المعلمين (لدينا 36 ألفًا مؤهلون)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة عجز المعلمين في بعض المدارس على مستوى الجمهورية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح محسب، خلال بيان له اليوم السبت، أن المعلم يعتبر محورًا أساسيًّا في النهوض بالمنظومة التعليمية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، بداية من تنمية قدرات المعلم والاهتمام بسد العجز في المدارس، لافتًا إلى أنه بدلًا من العمل بالحصة وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم من خلال فتح باب التطوع، سبق أن تم عمل أكثر من مسابقة وامتحان لأكثر من 36 ألف معلم، وتم اختبارهم وأصبحوا جاهزين لسد العجز.

وتابع النائب: "من الأولى الأخذ من هؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خصوصًا أن الذين تم اختبارهم مؤهلون وجاهزون لسد العجز، وفي نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة".

كان محسب قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة الـ36 ألف معلم، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك حل لهذه الأزمة التي تتوقف عليها حياة العديد من الأسر، وفي نفس الوقت تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من عناصر الخبرة، وعلى الرغم من وعد وزير المالية بالجلوس مع وزير التربية والتعليم لمتابعة الأمر؛ فإن الأزمة ما زالت قائمة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًّا رقم 26 لعام 2021 بشأن آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

ونص الكتاب الدوري على أنه يتم فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.