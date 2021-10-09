سكن وزيادة سنوية.. تعرف على مميزات فرص العمل بملتقى بالجيزة - شروط ومميزات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنظم محافظة الجيزة، الملتقي التوظيفي لتشغيل الشباب، صباح اليوم السبت بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بالهرم.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والصناعة، والغرف التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، بمشاركة أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والجودة والأمن والمأكولات والمطاعم والحاسب الآلي.

ويوفر الملتقي أكثر من 6 آلاف فرصه عمل للراغبين بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.

ويرصد "الخليج 365" مميزات فرص العمل بملتقى تشغيل الشباب بالجيزة على النحو التالي:

- تأمين صحي واجتماعي

- تأمين ضد الحوادث

- بوليصة تأمين بقيمة 105 آلاف جنيه

- حوافز ومكافآت للإجادة في العمل

- فرصة للترقي وإقامة للمغتربين

- عقد سنوي ويجدد

- العمل داخل وخارج القاهرة الكبرى

- إجازات سنوية

- زيادة سنوية

- سكن مجاناً

- مواصلات داخلية مجاناً

- يونيفورم مجاناً

- بدون شروط جزائية

- دورات تدريبية مجاناً

- التعيين طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2002

- يونيفورم موحد

- حوافز للمتميزين

وتأتي شروط التقدم على بعض الوظائف:

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- شهادة المؤهل الدراسي عالي أو متوسط أو فوق متوسط (دبلوم أو ما يعادله)

- السن من 19 إلى 45 عاما

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، الملتقي التوظيفي لتشغيل الشباب، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

يأتي ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومحمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وبالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والصناعة، والغرف التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، بمشاركة أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والجودة والأمن والمأكولات والمطاعم والحاسب الآلي.

ويوفر الملتقي أكثر من 6 آلاف فرصه عمل للراغبين بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.

وكانت محافظة الجيزة، دعت الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل، إلى ملء استمارة الرغبات بالرابط التالي لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم ولكي يكون لهم الأولوية نظرا للاقبال الكبير من قبل الراغبين.

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Hlq7Wbyo​