جهاز العبور يصادر "التوكتوك وسيارات النباشين"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو لضبط عدد من "التوك توك" وعربات الباعة الجائلين وسيارات النباشين التي تم مصادرتها في مدينة العبور.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، "إن جهاز مدينة العبور وفر للباعة الجائلين سوق حضاري، وقال لهم اتفضلوا معززين مكرمين محدش هيطاردك.. بس اللي هيقف تاني في الشارع سيتم اتخاذ الإجراءات ضده".

وتابع: "الجهاز كمان وفر للسكان وسائل نقل جماعي محترمة، وبعدها قال التوك توك ممنوع".

وأوضح أنه يتم حاليا مصادرة أي توك توك أو عربة نباشين، قائلا: "النظام حلو.. خاصة لما توفر البديل المحترم للتصرف العشوائي.