براءة في تهمتين وإدانة في 3.. منطوق الحكم على متهمي "اسجد للكلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على منطوق الحكم الصادر ضد طبيبين وموظف في اتهامهم بواقعة "اسجد للكلب".

وجاء الحكم كالتالي:

1- عدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول "ع. خ" في البند الثاني الوارد بأمر الإحالة المتعلق بواقعة التنمر لعدم رفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.

2- براءة المتهمين الثلاثة من التهمتين الثالثة والرابعة (التعدي على القيم الأسرية للمجتمع وإساءة استخدام حسابات شخصية على مواقع التواصل".

3- حبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه عن التهم الأولى والثانية والخامسة (الاحتجاز والتنمر وحيازة سلاح أبيض).

4- إلزامهم بأن يؤدوا للمجني عليه 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

5- عدم قبول الدعوى المدنية من أهالي القلج.

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

كما نشروا طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.