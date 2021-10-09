ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري ومخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من المواد المخدرة المتنوعة - ميزان حساس – عدد من الهواتف المحمولة - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة.