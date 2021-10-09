أخبار مصر

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري ومخدرات في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من المواد المخدرة المتنوعة - ميزان حساس – عدد من الهواتف المحمولة - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا