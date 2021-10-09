الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين في واقعة "اسجد لكلبي" (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب"، بالحبس سنتين مع الشغل، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة، بإلزامهم بأن يؤدوا للمجني عليه 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبرأت المحكمة المتهمين من تهمتي التعدي على القيم الأسرية للمجتمع، واستخدام حسابات على مواقع التواصل لارتكاب الجرائم المسندة لهم.

وأحال المستشار النائب العام في وقت سابق، ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.

كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة، فضلا عن اتهامهم بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدام حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.