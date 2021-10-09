بسبب الخلافات.. ضبط شخصين لقيامها بقتل شخص آخر في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح.

تلقي قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها إصابات بالرأس وعُثر بالقرب منها على شريط قماش وسكين ولا توجد ثمة متعلقات شخصية، وفـى وقتٍ لاحق حضر للقسم (عامل، مقيم بدائرة القسم) وأبلغ باختفاء والده وأدلى بمواصفات تُشبه مواصفات الجثة المعثور عليها ، وبعرض الجثة على الـمُبلغ تعرف عليها وقرر أنها لوالده وأضاف بتغيبه منذ عدة أيام وفقد هاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب ، لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه على شراء قطعة أرض فقام باستدراجه لمسكنه، وحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب باستخدام "جاكوش" فأودى بحياته ، وعقب ذلك اتصل بالمتهم الهارب لمساعدته في نقل الجثة باستخدام (تروسيكل "بدون لوحات معدنية"، وقاما بتوثيق الجثة بالشريط القماش المعثور عليه ووضعها بمركبة "التروسيكل" وإلقائها بمحل العثور واستخدام السكين في قطع الشريط المشار إليه وتخلصا من الهاتف بإلقائه بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.