سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه في التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد الأشخاص بتضرره من مجهولان يستقلان سيارة لقيام أحدهما بتهديده باستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" واستوليا منه على السيارة خاصته، وهاتفي محمول - حال سيره بالسيارة بالمنطقة سكنه ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش عدد من الطلقات النارية)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية، وأقرا بقيامهما ببيع الهواتف المحمولة والسيارة لعميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة هواتف محمول ومقيم بذات العنوان) تم بإرشـادهما ضبط المتهَم وبحوزته السيارة و(3) هواتف محمولة، وأقر بعلمه بكونهم من متحصلات واقعه السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.