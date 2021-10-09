سقوط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في جرائم النصب والاحتيال بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص باستئجار إحدى الفيلات بدائرة القسم واستغلالها في ممارسة أعمال النصب والاحتيال .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الفيلا المشار إليها، وتم ضبط (13 شخصًا "لثمانية منهم معلومات جنائية")، وبحوزة إثنين منهم (هاتف محمول يحوى مقاطع فيديو لأماكن مقـابر أثرية وصور لقطع أثرية- طبنجه صوت و4 طلقات صوت)، كما عُثر بداخل الفيلا على (عملات مالية مقلدة باجمالي 720 ألف دولار- ماكينة عد أموال- جهاز كشف معادن "يستخدم للكشف عن الأماكن الأثرية"- تمثال على شكل فرعوني "مقلد").. وبصحبتهم 3 آخرين "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" وبحوزتهم حقيبة بداخلها مبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين المذكورين أقر أحدهم بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع باقي المتهمين تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تحديد المناطق الأثرية واستخراج القطع الأثرية من داخلها بمحافظة البحيرة مقابل تحصلهم على مبالغ مالية من عملائه الراغبين ففي شراء تلك القطع عقب استدراجهم بمعرفة أحد المتهمين للفيلا محل الضبط والمستأجرة بمعرفته لاستغلالها في مزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأقر بحيازته للمبالغ المالية المزيفة بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، واعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه"، وأقر باقي المتهمين بأقواله، وأنهم قاموا بإستقطاب الثلاثة أشخاص المضبوطين بصحبتهم بدعوى معاينة التمثال المشار إليه تمهيدا لشرائه.

بمواجهة العملاء سألفى الذكر، أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم كمقدم لشراء التمثال عقب إيهام المتهمين لهم بكونه أثرى.

تم بإرشـاد أحد المتهمين ضبط السيارة "ملكه" (والمستخدمة في نقل القطع الأثرية المقلدة، والمبالغ المالية التي يتحصل عليها من عملائه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.