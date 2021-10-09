شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: سداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، عدة قرارات للتيسير على الطلاب؛ حيث تضمنت: سرعة الإعلان عن الأسماء المقبولة بالمدن الجامعية مساء اليوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكينهم بعد التحقق من حصولهم على التطعيم، وكذا توجيه الدعوة لمسئولي بنكي: مصر، والأهلي المصري؛ لبحث سبب عدم تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بالكامل.

كما قرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري؛ للوقوف على سبب تأخر إعلان نتيجة التنسيق لبعض الطلاب، وتحويل المتسبب للتحقيق العاجل، وتكليف رئيس الإدارة المركزية للمدن ومديري المدن الجامعية وشئون التعليم بسرعة الانتهاء من مراجعة الكشوف بصورة نهائية.

كما قرر تكليف نواب الفروع لمتابعة بسرعة تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، إضافة إلى عقد لقاء مفتوح مع الطلاب في المدن؛ للوقوف على المشاكل ومحاولة حلها، وتلقي المقترحات، والرد على الاستفسارات ومتابعة ما تبقى من صيانة حتى تعمل المدينة بكامل طاقتها.

كما قرر تكليف رعاية الشباب في الكليات بالتواصل مع الطلاب غير المقتدرين؛ لتقوم الجامعة بسداد رسوم الدراسة عنهم من خلال صندوق التكافل الطلابي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، و مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، وأسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، وحامد سيد إسماعيل، مدير عام شئون التعليم بالجامعة، وهدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.