شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تستقبل طلابها بتحية العلم وتحذير بمنع دخول غير متلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة الأزهر اليوم السبت، طلابها مع بداية العام الدراسى، حيث اصطف الطلاب لأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطنى، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، ونوابه.

وأبدى المحرصاوى ضيقه الشديد من عدم الإقبال من منتسبى الجامعة بالحصول على لقاح كورونا، مناشدا الطلاب بسرعة التسجيل، حيث إن الجامعة وفرت 14 نقطة لتلقي اللقاح.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أنه قد نضطر لمنع الدخول إلى حرم الجامعة لغير الحاصلين على لقاح كورونا، وقام المحرصاوى بتوزيع كتاب صادر من إدارة رعاية الطلاب، تضمن كيفية الاشتراك بأنشطة الجامعة.

وكشف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، عن نقاط التطعيم شملت نقاط في الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبي قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

وبالنسبة لفرع البنات فقد تقرر وضع نقاط تطعيم في الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم في مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائى.