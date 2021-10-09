شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فاعليات ملتقى توظيف غرفة الجيزة التجارية لتوفير أكثر من 6 آلاف وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومحمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ملتقى التوظيف الذى تنظمه الغرفة التجارية بالجيزة بالتعاون مع المحافظة ومديرية القوي العاملة، في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي تقدمه الغرفة التجارية بالجيزة للمجتمع الجيزاوي عامة واعضاء الجمعية العمومية للغرفة خاصة وتحت مظلة خطة الدولة المصرية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية المستدامة والتي بدورها تساعد في القضاء على البطالة.

وشهد مقر الملتقى بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بالهرم مشاركة أكثر من 97 شركة ومؤسسة كبري منهم 50 شركة متواجدين داخل المخيم المكيف الذي يقام فيه الملتقي و47 شركة تتواصل مع طالبي الوظائف من خلال مواقعهم الإلكترونية، وذلك لتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كما توافد عدد من الراغبين في الحصول على الوظائف على مقر الملتقى .

ومن جانبه أكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الملتقى التوظيفي يشارك به ما يقرب من 97 شركة في كافة المجالات ومنها العقارات والاتصالات والسيارات والخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أكثر من 6 آلاف وظيفة لمختلف المؤهلات الدراسية ومختلف الأعمار، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد الأكبر من حيث توفير الوظائف المتاحة وعدد الشركات المشاركة في الملتقى.

وأضاف امبابي في أن الملتقى تم تنظيمه بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوي العاملة وتم تحديد موقع الملتقى بأرض، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المتقدمين من الشباب للبحث عن الوظائف.