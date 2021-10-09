شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: المجمع المتكامل بالزقازيق يقدم جميع خدمات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنّ المجمع النموذجى بالزقازيق يخدم محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، ويقدم جميع خدمات وزارة التموين "خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين"، لافتا إلى أنه جارى التوسع فى إنشاء مجمع الخدمات النموذجية المميزة على مستوى الجمهورية التى تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب أيضا استمرار تقديم الخدمات فى مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين، وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المجمع النموذجى يقع على مساحة حوالى 450 م2 وهى أكبر مساحة لمقر تقديم خدمات وزارة التموين ويقدم كافة خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال عدد 12 "شباك خدمة"، وبطاقة استيعابية قد تصل إلى 12 ألف معاملة شهرياً، لافتا إلى أنه تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين، وأن المجمع النموذجى يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، لافتا إلى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة داخل المجمع .

وأشار عشماوى، إلى أنه فى إطار التحول الرقمى فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية" سعياً لتحويل تلك الوحدات الى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية الى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد .

ولفت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح ايضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات " تعديل بيانات، حذف رقمى القومى " وإضافة منشأة "اثبات رقمى القومى على المنشأة، وأنه خلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجارىً سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.

كما افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من مقر مجمع خدمات وزارة التموين بالزقازيق عبر الفيديو كونفرنس 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجارى فى كل من مناطق 6 اكتوبر والجيزة وفى إحدى المولات الكبرى بالجيزة، وذلك لأول مرة يتم افتتاح سجل تجارى مميز فى المولات التجارية .

وتفقد أيضا وزير التموين والدكتور إبراهيم عشماوى ومحافظ الشرقية الخدمات المقدمة من مجمع الخدمات النموذجى المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير إلى آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المجمع النموذجى.