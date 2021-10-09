شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير مخالفات لـ 9154 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة الواقية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية فى تحرير محاضر لـ 9154 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9118 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1148 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 353 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1723 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.