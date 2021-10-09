شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: تطعيم 60 ألف عضو بهيئة التدريس والإداريين والطلاب ضد كوورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات للعام الجامعى الجديد، موجها الشكر إلى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق على جهوده خلال توليه رئاسة الجامعة على كافة المستويات والاهتمام بالأنشطة الطلابية والانشاءات بالجامعة.

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى خلال كلمة له بحفل استقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد والذى تنظمه جامعة حلوان، أنه تم تطعيم حوالى 60 ألفا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بلقاح كورونا ، مناشدا الطلاب بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح بانتظام العام الجامعى واستمرار الأنشطة الطلابية بالشكل المعتاد .

وتابع القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن التوسع فى تطعيم الطلاب بلقاح كورونا يحافظ على سلامة وصحة الجميع، مؤكدا أنه فى حالة الامتناع سيكون هناك قرارات مثل عدم التسكين المدينة الجامعية لغير الحاصلين على لقاح كورونا، بالإضافة إلى منع الدخول الى القاعات الدراسية .