شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مجمع خدمات لوزارة التموين و4 مكاتب متميزة للسجل التجارى بالشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت مجمع خدمات نموذجى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين "خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين"، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، كما افتتح 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجارى فى كلً من مناطق 6 أكتوبر والجيزة، ولأول مرة افتتاح سجل تجارى مميز فى المولات التجارية عبر الفيديو كونفرنس.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن المجمع النموذجي المميز بالزقازيق يعد ثانى مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجى أيضا خلال الأسابيع الماضية فى بورسعيد، وأن هذا المجمع يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية، كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة الى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.