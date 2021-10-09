شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تذيع فيديو عن دور الفريق سعد الدين الشاذلى فى حرب أكتوبر 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو عن الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.

ولد الفريق الشاذلى فى محافظة العربيةً 1922، وتخرج فى الكلية الحربية 1939، و أسس وقاد أول فرقة مظلات فى مصر عام 1954، وتولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقت حرب أكتوبر، وأصدر التوجيه 41 والذى حدد فيه أدق التفاصيل للقوات أثناء العبور والاقتحام، وينسب إليه الفضل فى وضع خطة المآذن العالية " العملية بدر" والتى فتحت باب النصر فى حرب أكتوبر.