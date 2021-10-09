شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ألمانيا بالقاهرة تحتفى بتألق مرموش نجم شتوتجارت فى لقاء مصر وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزًا مهما على نظيره الليبى بهدف نظيف سجله اللاعب الشاب عمر مرموش، وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط فى المركز الثانى.

واحتفالًا بهذا الفوز الثمين، أشادت السفارة الألمانية بالقاهرة، بأداء اللاعب عمر مرموش، نجم فريق ستوتجارت الألمانى، وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك": "هل تعلم ان اللاعب المصري عمر مرموش الذي أحرز الهدف في مباراة اليوم هو لاعب فريق شتوتجارت الألماني وأفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر".



سفارة المانيا بالقاهرة تتحدث عن عمر مرموش

وعبرت سفارة برلين عن فخرها بالتعاون المصرى الألماني في مجال الرياضة، وأضافت: "نحن فخورين دايما بالتعاون الألماني المصري، نهنئ المنتخب المصري بفوزه علي نظيره المنتخب الليبي بهدف مقابل لا شيء في التصفيات المؤهلة لكاس العالم، ونتمنى كل التوفيق".



عمر مرموش

جدير بالذكر أن عمر مرموش بدأ مسيرته في صفوف فريق الشباب بنادي وادي دجلة، وتُوج هدافا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عاما في موسم 2015-2016.

وقاد عمر مرموش فريقه شتوتجارت للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه فريق هوفنهايم ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني على ملعب مرسيدس بنز أرينا، قبل التوقف الدولى لخوض المنتخبات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وسجل المهاجم المصرى صاحب الـ22 عاما، هدفا خلال 3 مباريات خاضها مع فريقه فى البوندزليجا خلال شهر سبتمبر الماضى، ويلعب عمر مرموش في مركز الجناح الأيمن، ويبلغ من العمر 22 عاما، ما يجعله مرشحا للتألق والتطور في السنوات المقبلة.

وشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، في 2017، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني في نفس العام ،وظل مرموش في صفوف فريق الشباب لمدة 3 سنوات، قبل الصعود إلى الفريق الأول في 2020ـ ولكنه سرعان ما أعير إلى سان باولي الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخلال أشهر قليلة، خطف عمر مرموش الأضواء بشدة، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة مع سان باولي في 21 مباراة، ويُذكر أن عمر مرموش هو ثاني لاعب مصري يدافع عن ألوان شتوتجارت، بعد أحمد صلاح حسني الذي لعب له في الفترة بين عامي 1999 و2001.