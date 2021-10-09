شكرا لقرائتكم خبر عن بالأغانى الوطنية جامعة حلوان تستقبل الطلاب فى أول أيام العام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان حفل استقبال للطلاب فى أول أيام انطلاق العام الجامعى 2021 / 2022، حيث توافد الطلاب على الحرم الجامعى، وحرصت الجامعة على تشغيل الأغانى الوطنية عبر مكبرات الصوت .

وشددت إدارة الجامعة على الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية ومنع التزاحم، ومن المقرر أن يشارك الطلاب القدامى فى استقبال الطلاب المستجدين بالجامعة للترحيب بهم .

حدد الجدول الزمنى الذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي القادم 2021/2022، اليوم السبت 9 أكتوبر انطلاق العام الجامعى الجديد، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهى الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير 2022.

وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهى الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن العام الجامعى 2021/2022 سيكون بصورته الطبيعية من انتظام فى حضور الطلاب بالشكل المعتاد عليه لما قبل جائحة فيروس كورونا ، على أن يتم التوسع فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.