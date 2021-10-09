شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستعد لاستضافة النسخة الـ3 لمؤتمر كلايماثون للمناخ 27 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية دار العلوم بجامعة القاهرة فى الفترة من 27 أكتوبر وحتى ديسمبر المقبل مؤتمر "كلايماثون" الدولى فى النسخة الثالثة منه بدعم من الاتحاد الاوروبي، حيث ينعقد كل عام فى نفس التوقيت بأكثر من 160 مدينة حول العالم فى 60 دولة مختلفة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن العوضى المنسق العام لمؤتمر "كلايماثون" الدولى عن المناخ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مؤتمر كلايماثون الدولى عن المناخ بيدعمه ويرعاه الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الدكتور سوسن العوضى، أن المؤتمر يأتى فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cab27، وفى سياق الاتجاه العالمى لدعم قضية المناخ، مشيرة إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على مشكلة المناخ وإيجاد حلول فى صورة مشاريع قابلة للتنفيذ والمشاريع الفائزة فى كل مدينة بتسافر لمسابقة دولية، ويتم تمويل أكثر من 3 مشاريع مفيدة حسب لجنة التحكيم.

وأوضحت المنسق العام للمؤتمر الدكتورة سوسن العوضى، أنه سيعقد المؤتمر فى مصر هذا العام داخل جامعة القاهرة تحت رعاية كلية العلوم جامعة القاهرة، وعدد كبير من الوزارات المصرية ومحافظة الجيزة، بحضور عدد من الوزراء وممثلى دول الاتحاد الاوروبى والنشطاء المناخيين، حيث تبدأ الفعاليات من يوم 27 أكتوبر والختام منتصف ديسمبر وفى خلال هذه الفترة سيتم عمل ورش كتير مع، المتسابقين وعمل ماراثون وحملات تشجير.

وقالت دكتورة سوسن: "إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة ووضع حلول وأفكار للحد من مشكلة المناخ، وتقام مسابقة لأفكار المشاريع التى تساعد فى الحد من التأثر السلبى بتغيرات المناخ، وسيتم ترشيح الفائزين تلقائياً للمشاركة فى المسابقة الدولية للفوز بتمويل تلك المشاريع" .

كما نوهت العوضى إلى أنه يستهدف المؤتمر هذا العام المناخ فى محافظة الجيزة ويُنظم المؤتمر هذا العام فريق "نجمة" لتدريب وتأهيل المرأة على مشاريع خضراء صديقة للبيئة لدعم مفاهيم الاقتصاد الاخضر و تحقيق العدالة المناخية بالشراكة مع جمعية عين البيئة التعاونية و احدى شركات القطاع الخاصة وسيعقد المؤتمر بالتزامن مع قمة المناخ المنعقدة من الامم المتحدة.

جدير بالذكر، أن "كلايماثون" هو مؤتمر دولى يدعمه الاتحاد الأوروبى يهدف إلى ايجاد حلول مبتكرة لحل مشكلة تغير المناخ فى المدن الحضرية، وسيدخل اصحاب المشاريع المقدمة فى مسابقة محلية والفائز يتأهل للمسابقة العالمية لفرصة الفوز بالتمويل الكامل لمشروعه، بالإضافة لعرض مشروعه امام عدد كبير من المسئولين و رجال الأعمال الذين سيدعمون الأفكار المميزة.