شكرا لقرائتكم خبر عن مقعد وكمامة.. إجراءات المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المدارس الرسمية فى بعض المحافظات منها الإسكندرية وسوهاج ودمياط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث خصصت بعضها مقعدا لكل طالب فى أول يوم دراسة، كما حرصت المدارس على تحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء التلاميذ الكمامة، كما أكدت المدارس حرصها على انتظام الدراسة والالتزام بالخطة الدراسية والمناهج، مع تطبيق الإجراءات الوقائية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب ضد فيروس كورونا

وانطلق صباح اليوم السبت، العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، على أن تنتظم الدراسة بكامل طاقتها غدا الأحد.

شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.