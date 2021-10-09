شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بمدارس التعليم الفنى فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدارس التعليم الفنى، التى انطلقت فيها الدراسة اليوم السبت، استقرار وانتظام الحضور بين الطلاب، مع حرص المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، حيث شهدت مدرسة النيل الثانوية التجارية للتعليم المزدوج، بإدارة مصر القديمة التعليمية حضور كبير من الطلاب.

وانطلق صباح اليوم السبت العام الدراسى الجديد فى قرابة 12 محافظة، على أن تنتظم الدراسة بكامل طاقتها غدا الأحد.

وشدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.