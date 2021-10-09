بعد تجديدها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر، وذلك بعد تجديدها. وتم تدشين مذبحي الكنيسة وحضن الآب وأيقوناتها، إلى جانب مذبح كنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بالكنيسة بها.

كان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم، وكان في استقباله نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية حيث أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن يبدأ صلوات التدشين.

شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا مقار أصحاب النيافة: الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

ووضع المتنيح البابا شنودة الثالث حجر أساس كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان يوم ٣١ مايو ١٩٧٨، وجرت عمليات إنشاءها بعدها، إلى أن تم تدشينها عام ١٩٨٢ بيد أسقف الشرقية والعاشر السابق، المتنيح الأنبا أنجيلوس وبمشاركة المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات العليا اللاهوتية، قبل أن يتم تجديدها مؤخرًا وتدشين مذابحها وأيقوناتها اليوم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة.