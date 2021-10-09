شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدراسة بالجامعات اليوم.. والتيرم الأول 14 أسبوعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى الذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي القادم 2021/2022، اليوم السبت 9 أكتوبر انطلاق العام الجامعى الجديد ، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهى الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير 2022.

وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهى الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن العام الجامعى 2021/2022 سيكون بصورته الطبيعية من انتظام فى حضور الطلاب بالشكل المعتاد عليه لما قبل جائحة فيروس كورونا ، على أن يتم التوسع فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأجرت الجامعات الحكومية والخاصة حملات صيانة موسعة للمبانى وقاعات التدريس طوال فترة الإجازة الصيفية للتأكد من جاهزية الجامعات لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، بالإضافة إلى إجراء صيانة لمبانى المدن الجامعية .

وتنفذ الجامعات حملات موسعة لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك لاستقبال العام الجامعى بعد تطعيم اكبر عدد ممكن على أن يتم استكمال التلقيح مع بداية العام الدراسى. الجديد .

ومن المقرر أن تنظم الجامعات الحكومية حفل استقبال للطلاب الجدد بالتزامن مع انطلاق العام الجامعى الجديد أسوة بما تم فى الأعوام الماضية حيث يتم رفع العلم المصرى وإذاعة تحية العلم فى الأيام الأولى لانطلاق الدراسة.