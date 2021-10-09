شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : بلاغات عن أعطال فى انستجرام وفيس بوك ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طاف هاشتاج Instagramdown "عطل انستجرام" موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد مزاعم العديد من المستخدمين عن مجابهتهم مشاكل تقنية عند استخدام الموقع.

ونشرت رويترز أن بعض مستخدمى انستجرام وفيس بوك ماسنجر يواجهون صعوبة التعامل مع التطبيقات خاصة فى تحميل الصور ويتوقعون حدوث عطل بالموقع.

وتسائل العديد من مستخدمى تويتر عن تواجد عطل جزئى فى موقع انستجرام، توجسا من أن يتبع ذلك عطل كلى يماثل ذلك الذى أصاب فيسبوك وواتساب انستجرام قبل يومين.

وكانت منصة المدونات الصغيرة تويتر قد انتهزت الفرصة للسخرية من عملاق الوسائط الاجتماعية فيسبوك، بعد أن انتقل إليها ملايين من مستخدمى الموقع.

وكان فيسبوك قد بين فى منشور على مدونة إن انقطاع الخدمة لمدة ست ساعات الذى حدث قبل يومين كان نتيجة لتغيير التكوين في أجهزة التوجيه الخاصة به - وليس الاختراق أو محاولة الوصول إلى بيانات المستخدم.

ولا يقدم التفسير الكثير من التفاصيل، ولكن يبدو أن أجهزة Facebook لم تكن قادرة على التواصل مع بعضها البعض - يقول Facebook أن "هذا الاضطراب في حركة مرور الشبكة كان له تأثير متتالي على طريقة تواصل مراكز البيانات لدينا وبالتالى توقف خدماتنا. "

ونشر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج اعتذارًا، قائلاً إن المنصات عادت إلى الإنترنت، "آسف على الانقطاع اليوم - أعلم مدى اعتمادك على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تهتم بهم."