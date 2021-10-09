شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: حملات مكثفة بالمحافظات للتأكد من الالتزام بتعريفة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوى، تواصل مع جميع المحافظين بالجمهورية، للتأكيد على انتظام سير العمل داخل كل المواقف بنطاق المحافظات المصرية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم تطبيق أى زيادة بها مع تحريك أسعار البنزين.

وأضاف قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن هناك حملات مكثفة بالمحافظات للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة للسيارات، مشددا: "أى مواطن يستقل سيارة ويطالبه السائق بزيادة فى الأجرة، عليه أن يراسلنا على الفور على واتس آب على رقم 01150606783 أو على الأرقام الساخنة الخاصة بالمحافظات أو الخط الساخن 15330 التابع لوزارة التنمية المحلية".

وأشار إلى الحرص على عدم زيادة تعريفة الركوب حتى فى المواصلات العامة، بجانب تحرير وفرض الغرامات والمحاضر ضد المخالفين، ضمانا عدم استغلال المواطنين برفع تعريفة الركوب، أو تقطيع الأجرة من قبل السائقين.

وفيما يتعلق بتطبيق المواعيد الشتوية، قال خالد قاسم: "حررنا 1200 حالة غلق على مستوى الجمهورية مخالفات لمواعيد مجلس الوزراء، وأغلقنا 450 محلا بالمحافظات، و453 سوقا الجزء الأكبر منها فى الأقصر".