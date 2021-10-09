شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقى 72 ألف شكوى.. اعرف إزاي تبعت شكوتك للتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر 2018، حيث تلقت حتى الآن نحو 72 ألف شكوى وتم حلها بنسبة 97%، وتنوعت الشكاوى ما بين انتشار القمامة والتعديات على الأراضى والإشغالات، ونقص السلع والخدمات ومخالفة الإجراءات والضوابط الاحترازية بالمقاهى والكافيهات والحدائق.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية طرق إرسال شكاوى لوزارة التنمية المحلية:

أولًا:

من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597

ثانيًا:

من خلال مبادرة صوتك مسموع وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) رقم الخط الساخن (15330 )

ثالثا:

عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل على قدم وساق منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 فى تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها بحلول على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن ، مشيراً الى أن "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة سواء الخط الساخن أوالواتس آب أوالبريد الإلكتروني إضافة إلى صفحة الفيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها ، كما قضت على العناء والجهد الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.