شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم تنفى خروج الطلاب 11 صباحا بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



محافظ القاهرة: لا زيادة فى تعريفة الركوب وحملات على مواقف السيرفيس

غدا.. طقس مائل للحرارة بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 30 درجة

التنمية المحلية: لا زيادة فى تعريفة المواصلات بعد تعديل أسعار البنزين

السكة الحديد تعلن توقف حركة قطارات خط المناشى بسبب كابل كهرباء ضغط عالى

التعليم تعدل مدة غلق الفصول أو المدرسة بسبب كورونا لتصبح 14بدلا من 28 يوما

التعليم تنفى خروج الطلاب يوميا 11 صباحا بالعام الدراسى الجديد

التعليم تعلن الاستعداد للعام الدراسى بتدريب 62691 معلما وموجها بالمدارس الفنية

هيئة الدواء توجه نصائح لحماية الطلاب من كورونا مع بداية الدراسة

الجيزة تنظم غدا ملتقى توظيف بمشاركة 50 شركة لتوفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل

التضامن تعلن تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية مع بدء الدراسة

القومى للطفولة والأمومة يتدخل ضد طبيب يجرى عمليات ختان للإناث ببنى سويف

الرعاية الصحية تطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بالإسماعيلية

مهلة لتصحيح أوضاع مخالفى قانون دخول وخروج الوافدين بقطر حتى نهاية ديسمبر

القوى العاملة: استخراج 280 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 26 شابا بمطروح