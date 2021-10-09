شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحديث منهج اللغة الإنجليزية للصفين الثالث الإعدادى و 3 ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحديث منهج اللغة الإنجليزية للصفين الثالث الإعدادى والـ"3 الثانوى العام، موضحة أن الكتاب الجديد فى منهج اللغة الإنجليزية للصفين الثالث الإعدادى والثانوية العامة، موضحة أنه تم مراجعة المقررات الدراسية لجميع الصفوف الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم حققت طفرة فى المناهج فى نظام التعليم الجديد، من الصف الأول رياض أطفال حتى الصف الرابع الابتدائى حيث تم بناء مقررات جديدة وفق المعايير الجديدة.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في مركز تطوير المناهج والتقويم التربوي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بجميع أنحاء الجمهورية على المنهج الدراسي الجديد، في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022.



وأوضحت الوزارة، أن التدريبات استهدفت ما يقرب من 80 ألف معلم بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، حيث تم تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج.



كما تم تنظيم تدريبات لمعلمي المجال الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والإعلام التربوي والمكتبات، كذلك تم تدريب معلمي الحاسب الآلي وأخصائي التطوير الذين كلفوا بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تنظيم محاضرات تدريبية للمعلمين حول أنشطة التوكاتسو بحضور وفد ياباني بالتعاون مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.



وتطرقت التدريبات إلى شرح كيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن شرح محاور وأهداف مخرجات التعلم في كل من المواد المستهدفة.