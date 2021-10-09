شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستعد للعام الدراسي بالمرور على جميع المهمات والتأكد من سلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن استعدادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، للعام الدراسي الجديد لضمان استقرار التيار الكهربائي و الحفاظ على سلامة المواطنين من مهمات، وهى كالآتي :

1 - عمل خطة للمرور على مهمات الشبكات الهوائية.

2- التأكد من غلق الاكشاك و عزلها و استخدام البلاستيك فى تغطية الاسقف.

3- غلق غرف المحاولات و التأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منه المياه.

4- صيانة مهمات الشبكة و مراجعة حالة الأبراج و القواعد الخرسانية.

5- فرق طوارئ بالإدارات لمواجهة الأعطال.

6- عمل مخزون استراتيجي لبعض مهمات لسرعة الإصلاح في حالة اى أعطال فنية.

7- تدريب العاملين بالشركات لإدارة الأزمات و الإلمام بقواعد السلامة و الصحة المهنية.

8 - توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية.