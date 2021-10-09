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الكهرباء تستعد للعام الدراسي بالمرور على جميع المهمات والتأكد من سلامتها

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القاهرة - سامية سيد - يرصد  ”الخليج 365” لقرائه  كل ما يريد معرفته عن استعدادات وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، للعام الدراسي الجديد لضمان استقرار التيار الكهربائي و الحفاظ على سلامة المواطنين من مهمات،  وهى كالآتي :

1 -  عمل خطة للمرور على مهمات الشبكات الهوائية.

2- التأكد من غلق الاكشاك و عزلها و استخدام البلاستيك فى تغطية الاسقف.

3- غلق غرف المحاولات و التأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منه المياه.

4-  صيانة مهمات الشبكة و مراجعة حالة الأبراج و القواعد الخرسانية.

5-  فرق طوارئ بالإدارات لمواجهة الأعطال.

6- عمل مخزون استراتيجي لبعض مهمات لسرعة الإصلاح في حالة اى أعطال فنية.

7-  تدريب العاملين بالشركات لإدارة الأزمات و الإلمام بقواعد السلامة و الصحة المهنية.

8 -  توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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