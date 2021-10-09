أخبار مصر.. التنمية المحلية: لا زيادة فى تعريفة المواصلات بعد تعديل أسعار البنزين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

التنمية المحلية: لا زيادة فى تعريفة المواصلات بعد تعديل أسعار البنزين

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الأجرة في وسائل المواصلات بالمحافظات، بالتزامن مع قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار البنزين.

غدا.. طقس مائل للحرارة بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

عودة حركة القطارات بخط إمبابة - المناشى بعد رفع كابل الكهرباء

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات بخط إمبابة / المناشى / إيتاى البارود) بعد رفع كابل الضغط العالى (66 ألف فولت) من أعلى السكة بكم 11.200 بمعرفة شركة الكهرباء والذى كان تسبب فى تعطل الحركة بمحطة أوسيم منذ، صباح اليوم.

معلومات الوزراء: 53.6 مليون مواطن يستخدمون فيسبوك فى مصر

أفرزت ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، نمطًا إعلاميًّا جديدًا يختلف في مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن وسائل الإعلام التقليدية؛ حيث بزغ نجم الإعلام الرقمي، في خِضَم الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم، والذي يُعد ترجمةً لما وصل إليه البشر من تطور تكنولوجي عمَّق من قدراتهم على التواصل عبر الكثير من الوسائط التكنولوجية الحديثة.

ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد فى أفغانستان لـ50 قتيلا و140 جريحا

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذى استهدف مسجدا بمدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان، إلى 50 قتيلا و140 جريحا، وفق ما أفاد مسئول محلي في منظمة "أطباء بلا حدود".

الحكومة تستعرض الحصاد الأسبوعى.. إنفو جراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 8 أكتوبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

الأمن الإنسانى.. الداخلية توزع حقائب مدرسية على أبناء السجناء.. فيديو

"الأمن الإنساني" يأتى على أولويات وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، ومن ثم حرصت شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية على توفير الأدوات المدرسية لأبناء السجناء والمفرج عنهم.

"ديلى ميل" تبرز نتائج دراسة مصرية عن أهمية غسول الفم للحماية من كورونا

سلطت جريدة ديلى ميل البريطانية، الضوء على دراسة مصرية، تؤكد استخدام غسول الفم كل صباح قد يساعد في حمايتك من كورونا، وهو الأمر الذي شاع كثير منذ بداية جائحة كورونا.

أسعار الذهب فى مصر اليوم ترتفع 5 جنيهات إثر زيادة كبيرة فى السعر العالمى

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بقيمة 5 جنيهات، على خلفية زيادة ملحوظة فى سعر أونصة الذهب اليوم فى البورصات العالمية إلي مستويات 1775 دولارا.

محمد الشناوى أساسيًا فى تشكيل الفراعنة أمام ليبيا الليلة بفرمان كيروش

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على الدفع بمحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام ليبيا فى المواجهة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.