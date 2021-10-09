شكرا لقرائتكم خبر عن توافد التلاميذ على المدارس فى أول أيام الدراسة وسط إجراءات احترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد التلاميذ على المدارس قبل قليل فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد، حيث استقبلت المدارس طلابها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامة وقياس درجة حرارة الطلاب لحظة الدخول من بوابة المدرس.

وانطلق اليوم السبت 9 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث تستقبل المدارس طلابها فى 12 محافظة، كما قررت المدارس تطبيق الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية.

وشدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.

ووجهت الوزارة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي و مصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي، مؤكدة أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس.



طلاب المدارس



أول يوم دراسى







العام الدراسى الجديد







